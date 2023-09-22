سويلم: دورات تدريبية بالمركز الإفريقي للمياه بمشاركة 70 مصري و 98 إفريقي

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، لمتابعة الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمى ، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN ، والموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" water knowledge .

وصرح الدكتور سويلم أنه تم بدء الأنشطة التدريبية بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PAN AFRICAN ، حيث تم عقد دورة تدريبية إفتراضية تحت عنوان "إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية" بمشاركة (٢٣) متدرب إفريقي وعدد (٥٥) متدرب مصري وذلك خلال الفترة من ٢ مايو الى ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ ، كما تم عقد دورة تدريبية "تحت عنوان "إدارة أنظمة الري والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة الأفريقية" بمشاركة (١٥) من المتدربين الأفارقة خلال الفترة من (١١ - ٢١) يونيو ٢٠٢٣ .

هذا وسيتم قريباً عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية" بمشاركة (٢٠) متدرب إفريقى وعدد (١٥) متدرب مصري خلال الفترة من ٢٤ سبتمبر الى ١٢ اكتوبر ٢٠٢٣ ، كما سيتم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه والمناخ" بمشاركة (٢٠) متدرب إفريقى خلال الفترة من ٢٢ اكتوبر الى ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ ، كما سيتم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة مخاطر الفيضان" بمشاركة (٢٠) متدرب إفريقى خلال الفترة من (١٤ - ٢٥) يناير ٢٠٢٤ .

كما استعرض الدكتور سويلم الموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" والذى يهدف لتنمية وبناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر العاملة بقطاع المياه فى مصر والدول الإفريقية وتطوير البنية التحتية التدريبية وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة ، وتطوير آليات إدارة وتنمية الموارد المائية ، وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب ، وإعداد وتطبيق مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع المياه من المصريين والأفارقة .

وفى إطار تنفيذ المشروع .. فقد تم تصميم عدد ٩ برامج تدريبية في مجال إدارة المياه ، وذلك بعد تحديد الإحتياجات التدريبية للجهات المختلفة بوزارة الموارد المائية والري والوزارات المستفيدة من المشروع (البيئة - الزراعة - الإسكان - الكهرباء) لتدريب ٣٨٩ متدرب بشكل فعلى ، وعدد ٨٧٥ متدرب عن بعد .

وقد تم تحت مظلة المشروع تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لمشاركين من وزارات الري والبيئة والكهرباء والزراعة ، حيث تم تنفيذ دورة تدريبية تحت عنوان " تقييم المخاطر البيئية بالمناطق الجافة وشبه الجافة خلال الفترة من يوم ٤ يونيو الى ١٣ يوليو ٢٠٢٣ بمشاركة (٤٠) متدرب ، كما تم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه السطحية والجوفية وحصاد الأمطار" خلال الفترة من ٤ يوليو الى ٢ أغسطس ٢٠٢٣ لمدة ٤ أسابيع بمشاركة (٥٠) متدرب ، كما ينعقد حالياً دورة تدريبية تحت عنوان "حوكمة المياه" خلال الفترة من ٢٨ أغسطس الى ٩ اكتوبر ٢٠٢٣ بمشاركة (٣٣) متدرب .

يذكر أن مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية يتمتع بإمكانيات متميزة ، حيث يُعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى (٦٠٠٠) متدرب مصرى و (٢٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" ، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، وحمام سباحة ، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية) .