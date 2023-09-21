نظم المركز الثقافي للطفل بمنفلوط برئاسة ابوالحسن محمد ورشة حكى للأطفال بعنوان " حيلة الغراب " بمقر المركز ونفذتها عزة محمد تهدف هذه الورشة إلى تعزيز مهارات القراءة والاستماع لدى الأطفال بطريقة مسلية ومبتكرة.

بدأت الورشة بتقديم قصة قصيرة عن حيلة الغراب، الطائر الذكي والمبدع الذي يستخدم الحيل والذكاء للتغلب على التحديات التي يواجهها في الحياة اليومية. ثم تمت مشاركة الأطفال في نقاش مفتوح حول الموضوع، حيث تم دعوتهم لمشاركة أفكارهم وتجاربهم الممتعة المشابهة.

لجعل الورشة أكثر إثارة وتفاعلًا، تم تقديم أنشطة إبداعية وتعليمية للأطفال. على سبيل المثال، ضمن إحدى الأنشطة، قام الأطفال بتصميم صور للغراب يعبر عن خصائصه الذكية وحيله الفطرية. وقد كانت هذه النشاطات تهدف إلى تنمية مهاراتهم الفنية وتعزيز إبداعهم.

لمزيد من التفاعل والتسلية، شارك الأطفال في لعب مسابقات وألعاب تعليمية تعتمد على حيل الغراب. هذه الألعاب تهدف إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي وتعزيز التعاون بين الأطفال.

في نهاية الورشة، قدم المركز الثقافي للطفل بمنفلوط جوائز صغيرة للأطفال الذين شاركوا بنشاط وحماس في الورشة. وتمنح هذه الجوائز لتشجيع الأطفال على الاستمرار في استكشاف القراءة والاستمتاع بالقصص وتطوير مهاراتهم الذهنية.

تعتبر ورشة حكى "رواية حيلة الغراب" في المركز الثقافي للطفل بمنفلوط نموذجًا رائعًا لكيفية تنمية القراءة والإبداع لدى الأطفال. ومن خلال الاستفادة من القصص والشخصيات المثيرة، يمكن للأطفال تطوير مهاراتهم بطريقة ممتعة ومشوقة. يعمل مثل هذه الأنشطة على تغذية حب القراءة وتعزيز الخيال والإبداع لدى الأطفال، وهو أمر بالغ الأهمية لتنمية شخصياتهم وتعزيز مهاراتهم العقلية والاجتماعية.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج ثقافتنا في اجازتنا للموسم الصيفي الجديد

المركز الثقافي للطفل بمنفلوط يروي حيلة الغراب في ورشة حكى للأطفال

المركز الثقافي للطفل بمنفلوط يروي حيلة الغراب في ورشة حكى للأطفال