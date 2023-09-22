ثلاثي هجومي بقيادة رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الأهلي بكلاسيكو السعودية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الملئ بالنجوم العالميين وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو مواجهة مهمة أمام فريق أهلي جدة مساء اليوم الجمعة على ملعب مارسول بارك في كلاسيكو الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

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تشكيل النصر المتوقع بكلاسيكو دوري روشن

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للعالمي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

في خط الدفاع: أليكس تيليس - إيميريك لابورت - محمد آل فتيل - سلطان الغنام

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري- عبد الرحمن غريب

في خط الهجوم: تاليسكا- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو

ومن المقرر أن يشهد تشكيل النصرلمواجهة الأهلي غياب كل من النجم الإيفواري سيكو فوفانا بسبب الإصابة في الركبة، بالإضافة إلى النجم البرتغالي أوتافيو الذي غاب عن التجريبات الجماعية أمس الخميس لتواجده في أحد مراكز العلاج الطبيعي.