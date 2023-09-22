الليلة .. النصر يستضيف الأهلي في كلاسيكو مشتعل بالنجوم بدوري روشن

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق أهلي جدة مساء اليوم الجمعة على ملعب مارسول بارك في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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ويدخل الفريق الكروي بنادي النصر الجولة الـ7 وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، جمعهم من الفوز في 4 لقاءات والهزيمة في مباراتين بإنطلاق المسابقة أمام التعاون ، الأتفاق.

على الجانب الأخر يحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط كاملة عن إتحاد جدة متصدر جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

ويدخل الفريقان مباراة الكلاسيكو اليوم من أجل تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط لمنافسة على قمة جدول ترتيب المسابقة.

ومن المنتظر أن يشهد كلاسيكو النصر وأهلي جدةنكهة خاصة بعد الانتدابات التاريخية التي أبرمها الفريقين خلال انتقالات الصيف الأخيرة، حيث سيشهد ملعب الأول بارك، قائمة مكتظة من أبرز نجوم العالم على رأسهم من النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه اوتافيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي اندرسون تاليسكا ومواطنه أليكس تيليس والإيفواري سيكو فوفانا، بينما سيمثل أهلي جدة البرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز والفرنسي آلان ماكسيمان والإيفواري فرانك كيسيه والبرازيلي روجير إيبانيز والإسباني غابرييل فيغا والتركي ميريح ديميرال.