كلام فى الهوا

الجمعة 14/يونيو/2024 - 07:14 م 6/14/2024 7:14:01 PM

فى تصريح حديث لـ«كيروش» مدير المنتخب الوطنى الأول سابقًا شرح فيه ببساطة ماذا فعل مع المنتخب، عندما لاحظ عيوب الكرة المصرية ممثلة فى اللاعبين الغائب عنهم بعض الأساسيات، ولكن هذا لم يمنعهم من المنافسة، وبذلك استطاع أن يُدير هذا الفريق الإدارة التى سمحت للفريق الوصول لنهائى الأمم الإفريقية وقبلها وصل لنهائى البطولة العربية، فهو لم يقل إن اللاعبين لدينا لا يصلح أحد منهم للعب الدولى غير اثنين فقط، فى الوقت الذى يلعب عدد أكبر بكثير فى أندية ليست مصرية، لا يمكن أن يُستعان بهم إلا أذا كانوا أهلاً للمشاركة معهم. والسيد «كيروش» أعطى الدرس الذى يجب أن يحتذى به أى مدير سواء فى كرة القدم أو غيرها من المجالات وهو الإدارة مفتاح النجاح، ونعطى مثل لهذه الإدارة «هولندا» فهذه الدولة تمتلك عددا من الأبقار أقل بكثير جدًا عما تمتلكه دولة مثل «السودان أو إثيوبيا» إلا أن هولندا يطلقون عليها أنها «تُرضع العالم» نعم إن معظم منتجات الألبان الجيدة من هولندا، أى أن العبرة بالإدارة وليست بالموارد، فالموارد ثابتة ولكن كيف نُديرها هذه هى المشكلة الأساسية، فإذا أخذها شخص مناسب تنتج، وإذا أخذها شخص غير مناسب قال قبل الفشل مُبررات لا تصلح أن تُقال إلا من شخص عديم الموهبة فى الإدارة.

لم نقصد أحدًا!