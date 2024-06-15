بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها تقدم بثًا مباشرًا لخطبة يوم عرفة، حيث يلقيها الشيخ ماهر المعيلقي من مسجد نمرة في مشعر عرفات.

عرضت فضائية “الإخبارية” السعودية مقطع فيديو لامتلاء جنبات مسجد نمرة في مشعر عرفات بأكثر من مليوني حاج في موسم تصفه سلطات المملكة العربية السعودية بـ “الاستتثنائي والتقني”.

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ويتميز موسم الحج لهذا العام بالاستثنائية، حيث يتضمن 3 خطب متتالية على مدار 3 أيام، ويُعتبر "حج تقني بامتياز" بفضل استخدام تطبيقات ذكية من قبل الجهات الحكومية السعودية لإدارة الحجاج والتعامل مع الحشود، وتتزامن خطبة يوم الجمعة مع يوم التروية، ثم خطبة يوم عرفة، وأخيرًا خطبة يوم العيد في حالة استثنائية.

“استثنائي وتقني”

وبدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمعة بالتوافد إلى مشعر منى غرب السعودية لبدء مناسك الحج، وقد جهزت المملكة محطات الفريضة بشكل ضخم.

وفي منى، يقضي ضيوف الرحمن يوم التروية كأول محطة في مناسك الحج، وتستمر هذه المحطات لمدة 6 أيام، ويتوقع وجود أكثر من مليوني حاج هذا العام وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وتتغير ملامح مكة المكرمة والمسجد الحرام مع كل ساعة مع زيادة أعداد الحجاج القادمين من مختلف البلدان، وبدء أعمال النسك وطواف القدوم، وفقًا لما ذكره مراسل الجزيرة بدر الربيعان.

وفرضت السلطات السعودية طوقًا أمنيًا على جميع مداخل مكة المكرمة، ومنعت السيارات غير المصرح لها من الدخول بهدف ضبط حركة المرور داخل المشاعر المقدسة.

واستعدت السلطات السعودية صحيًا لموسم الحج بإنشاء 46 مركزًا صحيًا في مشعر عرفات و26 في منى، بالإضافة إلى عدد من مراكز الطوارئ في منشأة الجمرات وعلى طول المشاعر.

وأطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي خدمة الإسعاف الجوي من مهابط الأبراج المحيطة بالحرم المكي، بهدف توفير استجابة سريعة للحالات الطارئة في المسجد الحرام والمشاعر.

ويتميز حج هذا العام بالتطبيقات الذكية التي تستخدمها الجهات الحكومية لرصد أعداد الحجاج وتنظيم حركة المرور وإدارة الحشود، من خلال غرفة عمليات موحدة للاستجابة الطارئة السريعة.

مسجد نمرة

مسجد نَمِرَة بفتح النون وكسر الميم وسكونها، هو مسجد وواحد من أهم المعالم في مشعر عرفات، وبه يصلي عشرات الآلاف من ضيوف الرحمن حجاج البيت الحرام صلاة الظهر وصلاة العصر في يوم عرفة جمعا وقصرا اقتداء بالنبي محمد.

قع مسجد نمرة إلى الغرب من مشعر عرفات، ويقع جزء من غرب المسجد في وادي عرنة وهو وادي من أودية مكة المكرمة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقوف فيه حيث قال ﷺ : وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، وبطن وادي عرنة ليس من عرفة لكنه قريب منه.

ويعتبر مسجد نمرة علامة فارقة في جبين مشعر عرفات، حيث يمكن الاستدلال عليه من كل أطراف عرفات، وفي يوم الوقوف بعرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة يؤدي أكثر من 400 ألف مصل صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة بمشعر عرفات، يعرف مسجد نمرة العريق بعدة أسماء حيث تطلق عليه أيضا مسميات مسجد إبراهيم الخليل ومسجد عرفة ومسجد عرنة.

وشيد في المرة الأولى في منتصف القرن الثاني الهجري، في أول عصر الخلافة العباسية، وحظي بنائه وعمارته باهتمام خلفاء وسلاطين وأمراء المسلمين، حيث عمره الجواد الأصفهاني في عام 559 هـ، وأجريت له في العصر المملوكي عمارتان مهمتان الأولى بأمر الملك المظفر سيف الدين قطز في عام 843 هـ والثانية بأمر السلطان قايتباي في عام 884 هـ وتعتبر الأفخم والأكثر جمالا واتقانا في ذلك الحين، ثم جددت عمارته في العهد العثماني في عام 1272 هـ.

وشهد مسجد نمرة أكبر توسعة له في التاريخ في العهد السعودي، حيث بلغت تكلفة إعادة بنائه 237 مليون ريال، وصار طوله من الشرق إلى الغرب 340 متر وعرضه من الشمال إلى الجنوب 240 متر، وأصبحت مساحته تبلغ أكثر من 110 آلاف متر مربع، وتوجد خلف المسجد مساحة مظللة تقدر مساحتها بحوالي 8000 متر مربع، ويستوعب المسجد نحو 350 ألف مصل، وللمسجد ست مآذن ارتفاع كل منها 60 مترا، وله ثلاث قباب وعشرة مداخل رئيسية تحتوي على 64 باب، وفيه غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.