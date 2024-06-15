انفصال أمل علم الدين وجورج كلوني.. القصة كاملة

انتشرت أنباء انفصال جورج كلوني نجم هوليوود المفضل وزوجته المحامية العالمية أمل علم الدين، عبر المواقع الأخبارية الأجنبية، وذلك تسبب في تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

جورج كلوني وأمل علم الدين

انفصال جورج كلوني وأمل علم الدين

وكشفت مصادر مقربة من الزوجين جورج كلوني وزوجته أمل على الدين، أنهم لا يتقابلان كثيرا مؤخرا، ووقع بينهما تباعد كبير قد يؤدي إلى انفصالهما نهائيا.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أن أسلوب حياة الثنائي جورج كلوني وأمل علم الدين يحتم عليهما التواجد بعيدا عن بعضهما بشكل مستمر لانشغال كلا منهما بعمله ومشروعاته.





وكانت قد أكدت التقارير الأجنبية،أنه نظرًا لعمر أطفالهما، إلى جانب حجم ثروة جورج كلوني (حيث باع شركته Casamigos Tequila مقابل مليار دولار في عام 2017)، فإن الطلاق سيكون بمثابة "كابوس" لا يتمناه أحد.

جورج كلوني وأمل علم الدين

وكان قد وجه النجم الأمريكي، جورج كلوني ، نداء عاما يطالب فيه وسائل الإعلام بالتوقف عن نشر صور توأميه وأطفال المشاهير عام ٢٠٢١.

وأصدر جورج كلوني دعوة لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية وغيرها من وسائل الإعلام للتوقف عن نشر صور أطفال المشاهير، واصفا ذلك بـ"مسألة السلامة "وفقا لبرنامج "توداي" الأمريكي.

ووجه كلوني رسالة مفتوحة إلى "ديلي ميل" ومطبوعات أخرى بعد أن أكد أنه شاهد صور ابن الممثل بيلي لورد، البالغ من العمر سنة واحدة على موقع "ديلي ميل".

وقال كلوني وفقا لبرنامج "توداي" الأمريكي، صراحة إن أطفاله يتعرضون للتهديد من خلال الصور المتطفلة للمصورين الذين يطاردون المشاهير لأن زوجته أمل كلوني تعمل كمحامية لحقوق الإنسان وبسبب مكانته البارزة كممثل حائز على جائزة الأوسكار، وكتب كلوني في رسالته "لا يمكننا حماية أطفالنا إذا وضع أي منشور وجوههم على غلافهم"، حيث يذكر أن جورج كلوني وزوجته البريطانية من أصول لبنانية، أمل علم الدين لديهما طفلين توأم.

جورج كلوني وأمل علم الدين

قصة حب جورج كلوني وأمل علم الدين

ولد جورج تيموثي كلوني عام 1961، بينما ولدت أمل كلوني (ولقبها علم الدين) بعده بـ 17 سنة، أي عام 1978. هو ممثل ونجم مشهور في هوليوود، وهي محامية مرموقة. هو أمريكي الأصل، وهي بريطانية ولبنانية. هكذا بدأت قصة حب هذين الزوجين المشهورين اللذين لم يكن بمقدورهما الإفلات من سهام الحب ووقعا في الغرام.

بدأت القصّة في يوليو 2013، حين وضع القدر جورج كلوني في طريق أمل علم الدين في إيطاليا الرومانسية، وتحديداً على ضفاف بحيرة كومو. ويتذكر الممثل رؤية فتاة أحلامه وقوله في قرارة نفسه: “اعتقدت أنها كانت جميلة ومضحكة وذكية بشكل واضح. ربما رأتني كبيراً في السن. ثم أرسلت لي بعض الصور من زيارتها إلى إيطاليا، وتبادلنا الرسائل المكتوبة والإلكترونية، وتحدّثنا عما يجري في حياتنا، واتّضح بعد فترة من الوقت أننا كنا أكثر من مجرد صديقين”.

وفي أكتوبر من العام نفسه، وبينما كان حبهما ينمو رغم المسافة، اجتمع جورج وأمل في لندن، ثم أمضيا عيد الميلاد في مدينة كابو سان لوكاس. بعد ذلك، كانت كينيا الوجهة التالية لهذين الشخصين، اللذين توطّدت علاقتهما وتجاوزت مرحلة الصداقة. وفي مقابلة، قال الممثل: “لقد التقطت صورة لها وكانت تبتسم. [وفي وقت لاحق] قلت لصديقي بن ’أتعلم، أعتقد أنّ عليّ أن أطلب يدها للزواج’”.

جورج كلوني وأمل علم الدين



