موعد كلاسيكو النصر وأهلي جدة بدوري روشن ..والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحت قيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو بنظيره أهلي جدة بقيادة الألماني ماتيس يايسله مساء اليوم الجمعة في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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تقام أحداث الكلاسيكو بين النصر وأهلي جدة على ملعب مارسول بارك بالعاصمة الرياض.

موعد كلاسيكو النصر وأهلي جدة

تنطلق صافرة بدأ كلاسيكو النصر وأهلي جدة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة كلاسيكو النصر وأهلي جدة

تذاع أحداث كلاسيكو النصر وأهلي جدة بشكل حصري عبر قناة “ SSC HD ” بتعليق فارس عوض، على القناة الصوتية الأولى، ومدحت شلبي على القناة الصوتية الثانية.

ويذكر أن النصريحتل المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، فيما يأتي أهلي جدة بالمركز الخامس برصيد 15 نقطة.