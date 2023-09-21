إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 للقبول بالجامعات.

وبدأ مكتب التنسيق في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وتلقى رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة الماضية.

وبالتزامن مع ذلك تقدم الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الدولية وكذا طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا برغباتهم.

وانتهي مكتب تنسيق القبول بالجامعات من ترشيح جميع هؤلاء الطلاب وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي.

رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط مخصص لظهور نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 للقبول بالجامعات.

وتتيح وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 للقبول بالجامعات أمام الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني ( اضغط هنا)



مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الشهادات المعادلة

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه تيسيرا على أبنائنا طلاب الشهادات المعادلة سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام هؤلاء الطلاب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وفقاً للطاقة الاستيعابية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 حتى يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي :-

• التحويل المناظر في تنسيق الشهادات المعادلة للقبول بالجامعات يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر في تنسيق الشهادات المعادلة للقبول بالجامعات باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

• لا توجد تحويلات ورقية في تنسيق الشهادات المعادلة للقبول بالجامعات.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط في تنسيق الشهادات المعادلة للقبول بالجامعات.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في الشهادة الحاصل عليها والمواد المؤهلة للقبول بالكلية أو المعهد.

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.