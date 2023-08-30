مد فترة تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية 2023

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية في تنسيق الجامعات 2023 حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.

يأتي ذلك نظرًا لتأخر وصول بعض شهادات الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية لهذا العام 2023، وحرصًا على مصلحة الطلاب ولإتاحة الفرصة أمامهم للتقدم بأوراقهم لمكتب التنسيق بمقره الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس.

خطوات التسجيل في تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية:

1- يدخل طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية على موقع تنسيق الجامعات 2023 لتسجيل بياناته الأساسية ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به.

2- يتم إرسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي قام الطالب بتسجيله على موقع تنسيق الجامعات 2023.

3- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

4- يستخدم طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية رقم الدخول والرقم السري لتسجيل ودرجاته ورغباته في تنسيق الجامعات 2023 وأيضًا في التعرف على نتيجة الترشيح.

5- يجب على طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

6- يمكن للطالب الحاصل على الشهادات المعادلة الأجنبية الدخول عدة مرات لتعديل رغباته في تنسيق الجامعات 2023 فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لآخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

ونوهت وزارة التعليم العالي إلى ملحوظة مهمة: بأنه بعد تسجيل الطالب للرغبات والمواد على موقع التنسيق الإلكتروني وطباعتها يتوجه مباشرةً إلى مكتب التنسيق الرئيسي أو أحد فرعيه لتسليم أصول أوراقه وشهاداته.

ويتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق عن طريق دفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم الحساب الدائن رقمو(9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري بعد تسجيل الطالب بياناته الأساسية على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).



