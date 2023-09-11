تنبيه هام خاص بتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنبيهًا هامًا خاص بتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023.

يأتي ذلك فى إطار أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، يقترب المكتب من الانتهاء من مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وباقي الشهادات الأخرى.

وفى هذا الشأن يهيب المكتب بأبناء طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بسرعة التقدم بأوراقهم وتسجيل رغباتهم قبل غلق باب القبول أمام هؤلاء الطلاب وفقًا للتاريخ المعلن على موقع مكتب التنسيق لكل شهادة من الشهادات.

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة:

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن ذلك تمهيدًا لإعلان نتائج الترشيح في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فى أقرب وقت ممكن وقبل بداية العام الجامعي المقرر له يوم 30 سبتمبر.

وفي ضوء ذلك فإن مكتب التنسيق يؤكد على أن الطلاب الذين يقومون بالتسجيل على شبكة الإنترنت ثم لا يتقدمون بملف أوراقهم لمكتب التنسيق لن يتم الالتفات إلى ما قاموا بتسجيله على شبكة الإنترنت وسيتم حذف أسمائهم وبياناتهم ولن يتم ترشيحهم، ولا يحق لأي منهم بعد إعلان نتيجة الترشيح أن يتقدم لمكتب التنسيق لترشيحه فى ضوء الحد الأدنى المعلن للشهادة الحاصل عليها.

ويتم ترشيح طلاب كل شهادة من الشهادات المعادلة فى ضوء أعداد ونسب محددة، وفى هذه الحالة لن يتم ترشيح الطلاب إلا للكليات التي يوجد بها أماكن متبقية فقط، وطبقًا لما ورد بدليل مكتب التنسيق لهذا العام 2023.

خطوات التسجيل في تنسيق الشهادات المعادلة:

١. افتح موقع التنسيق الإلكتروني.

٢. ادخل على صفحة الشهادات المعادلة.

٣. اختر رابط تسجيل البيانات الأساسية.

٤. املأ البيانات المطلوبة والتي تشمل (اسم الطالب، واسم الشهادة، والدولة الحاصل منها على الشهادة، والرقم القومي ......إلخ).

٥. يجب أن يُراعى فيها دقة تسجيل الرقم القومي للطالب بحيث يكون مطابقًا تمامًا لشهادة الميلاد.







