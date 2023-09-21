معلق مباراة الهلال وضمك اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة

كشفت قنوات SSC الرياضية السعودية عن معلق مباراة الهلال وضمك والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، لحساب الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

موقف الهلال وضمك قبل المباراة :

يدخل فريق الهلال مواجهة اليوم بقيادة المدرب خورخي خيسوس وعينه على النقاط الثلاثة للمباراة لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري والحفاظ على موقعه في ظل المنافسة الشرسة مع الاتحاد والأهلي على الصدارة.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري بعد مرور 6 جولات برصيد 16 نقطة، حصدها من 5 انتصارات وتعادل، ولم يتعرض العملاق الأزرق للهزيمة في الدوري حتى الآن.

في حين يخوض فريق ضمك المباراة على أمل الخروج بنتيجة إيجابية، ولكن سيواجه الفريق الأحمر صعوبة في ظل القوة الهجومية الضاربة والنجوم الكبار التي تمثل شعار الهلال هذا الموسم.

ويتواجد فريق ضمك في المركز السابع عشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 3 نقاط، حصدها من 3 تعادلات، بفارق الأهداف فقط عن فريق الحزم الذي يحتل المركز الأخير بنفس رصيد النقاط.

معلق مباراة الهلال وضمك والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد ضمك في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.