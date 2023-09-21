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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الهلال وضمك اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة والمعلق

فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي

يحل فريق الهلال ضيفًا على ضمك في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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الهلال يفتتح الجولة السابعة من الدوري السعودي بلقاء ضمك

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عالة على الفريق.. نيمار يصيب جمهور الهلال بالاستياء وخيبة الأمل

يدخل فريق الهلال مواجهة اليوم بقيادة المدرب خورخي خيسوس وعينه على النقاط الثلاثة للمباراة لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري والحفاظ على موقعه في ظل المنافسة الشرسة مع الاتحاد والأهلي على الصدارة.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري بعد مرور 6 جولات برصيد 16 نقطة، حصدها من 5 انتصارات وتعادل، ولم يتعرض العملاق الأزرق للهزيمة في الدوري حتى الآن.

في حين يخوض فريق ضمك المباراة على أمل الخروج بنتيجة إيجابية، ولكن سيواجه الفريق الأحمر صعوبة في ظل القوة الهجومية الضاربة والنجوم الكبار التي تمثل شعار الهلال هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال وضمك والقناة الناقلة والمعلق

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد ضمك في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

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