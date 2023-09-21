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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الهلال المتوقع أمام ضمك اليوم.. ميتروفيتش في الهجوم

فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي

استقر المدير الفني خورخي خيسوس على تشكيل الهلال الأساسي الذي سيدفع به في مباراة اليوم ضد ضمك لحساب الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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موعد مباراة الهلال وضمك اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة والمعلق

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يدخل فريق الهلال مواجهة اليوم بقيادة المدرب خورخي خيسوس وعينه على النقاط الثلاثة للمباراة لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري والحفاظ على موقعه في ظل المنافسة الشرسة مع الاتحاد والأهلي على الصدارة.

ويأتي تشكيل الهلال الأقرب للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: ياسين بونو 

الدفاع: علي البليهي - كوليبالي – حسان تمبكتي 

الوسط: سالم الدوسري - نيفيز - سافيتش - مالكوم 

الهجوم: نيمار - ميشيل – ميتروفيتش

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري بعد مرور 6 جولات برصيد 16 نقطة، حصدها من 5 انتصارات وتعادل، ولم يتعرض العملاق الأزرق للهزيمة في الدوري حتى الآن.

موعد مباراة الهلال وضمك والقناة الناقلة والمعلق

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد ضمك في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

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