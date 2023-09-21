موعد مباراة الاتحاد والفتح اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة والمعلق

يستعد فريق الاتحاد لاستقبال ضيفه فريق الفتح في المباراة القوية والمنتظرة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لحساب الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

فريق الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو يدخل مباراة اليوم بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة للحفاظ على تواجده في منطقة المنافسة بقوة على صدارة الدوري وأملا في تعثر الهلال خلال مواجهته ضد ضمك اليوم بالهزيم أو التعادل.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة حصدها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق الهلال المتصدر، وبفارق الأهداف فقط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط.

في حين يدخل فريق الفتح بقيادة المدير الفني سلافين بيليتش مواجهة اليوم باحثًا عن رابع انتصاراته في الدوري، حيث خاض الفريق حتى الآن 6 مباربات فاز في 3 وتعادل في 2 وخسر واحدة.

ويحتل الفتح المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن فريق النصر الذي يحتل المركز السادس برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد والفتح والقناة الناقلة والمعلق

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد الفتح في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع المواجهة عبر قناة SSC HD بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف.