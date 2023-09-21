مستشار بالأكاديمية العسكرية: تحديات حرب أكتوبر تفوق أي تحدٍ بالفترة الراهنة (شاهد)

قال اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ القوات المسلحة كانت مدمرة بعد حرب 1967، ولم يكن من الممكن أن تدخل أي حرب، وكان العالم ينظر إلى مصر أنها منهزمة.

الوضع الاقتصادي

وأضاف “الحلبي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” اليوم الخميس: “الوضع السياسي كان صعبا للغاية، وكذلك الوضع الاقتصادي بسبب غلق قناة السويس، وهو ما أدى إلى فقدان الدولة المصرية فقدان رافد من روافد العملة الصعبة”.

تحديات حرب أكتوبر

وتابع المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن تحديات حرب أكتوبر التي واجهتها مصر في الفترة التي أعقبت حرب 1967 اكبر من تحدٍ موجود في هذه الفترة، ومع ذلك، لم يصب اليأسُ المصريين سواء كانوا قادة أو عسكريين أو مدنيين، وبدأت مرحلة في منتهى الأهمية وهي إعادة بناء القوات المسلحة وإعداد الدولة للحرب، وهو ما استغرق فترة 6 سنوات، وحدث هذا الإعداد بأسلوب علمي ومحترف".

