الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حرب أكتوبر تدرس في أكبر الكليات العسكرية بالعالم (شاهد)

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

قال اللواء محمد الشهاوي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ مصر استفادت كثيرا من حرب الاستنزاف حيث استكملت معداتها وطعّمت للمعركة، فعندما حلّ يوم 6 أكتوبر كانت القوات المسلحة المصرية قد أعدت التخطيط والإعداد والحرب وكان إعدادا مصريا خالصا.

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خطة الخداع الاستراتيجي 

وأضاف خلال حواره برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية: “في إطار خطة الخداع الاستراتيجي والتشكيك في أن العملية لن تكون مشتركة بين مصر وسوريا تم طرد الخبراء الروس وأصبحوا موجودين في سوريا، وبالتالي، ظهر ان مصر لن تتعاون مع سوريا، ومن خلال خطة الإخفاء والتدريب على العبور لسنوات العديدة تم الاستعداد لحرب أكتوبر”.

 حرب أكتوبر تبث في نفوس الأجيال معنى التضحية 

وتابع المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أنّ حرب أكتوبر تبث في نفوس الأجيال الحالية والقادمة معنى التضحية والفداء، ورغم مرور 50 عاما إلا أنها مازال تفيض بالأسرار والفكر العسكري والتخطيط العسكري ومازالت تدرس في اكبر المعاهد والكليات العسكرية في العالم.

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