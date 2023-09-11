أحد أبطال حرب أكتوبر يروي كواليس النصر (فيديو)

كشف اللواء أركان حرب علي حفظي، مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، كواليس أيام النصر المجيدة في حرب أكتوبر، التي وصفها بـ"الملحمة العظيمة".

وقال خلال لقاءه مع برنامج “صباح الورد” المذاع على فضائية “TeN”، إن الانتصار على إسرائيل تطلب 22 سنة من الصراع المتواصل، مؤكدًا أن تلك الملحمة نجح فيها أبناء الوطن في تحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي والجيش الذي لا يقهر.

وأكد أنه لأول مرة في تاريخ العسكرية يجري عبور أصعب مانع مائي في تاريخ الحروب، وهو خط بارليف، وكان الجميع يعتقد أنه إذا حاول الجانب المصري عبوره لن ينجح، لكن أبناء الوطن حققوا الإعجاز والإنجاز ببراعة.

الصراع مع إسرائيل استمر 22 سنة

وأوضح أن الهدف كان تحرير الأرض المحتلة منذ 1967، وكانت الحرب على 3 مراحل مرحلة فيها صراع عسكري استمر اكثر من 6 سنوات ثم مرحلة التفاوض السياسي لمدة 9 سنوات، ثم الانسحاب في النهاية عام 1982، وجرى تفجير أزمة جديدة وهي أزمة طابا التي استمرت 7 سنوات تفاوض وتحكيم.