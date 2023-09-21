تلقيح اصطناعي لـ 5666 رأس ماشية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر أغسطس 2023 بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 4125 رأس ماشية وإجراء التلقيح الإصطناعي لـ 1541 رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

يذكر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد علي ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، و العمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلا أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣، قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال الـ ٩ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين (٥٤٤ ألفًا و٦٩٧) رأس ماشية مابين تحصين (٢٧٧ ألفًا و١٠٣) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢٦٧ ألفًا و٥٩٤) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل (١٢١٦٢) رأس ماشية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٦١٨٠) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيرًا على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية المنشودة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية في كافة القطاعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مشيرًا إلى أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح 93 مشروعًا بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين بمديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمديرية الطب البيطري.

أوضح محافظ الشرقية، أن الهدف من اللقاء هو استعراض مجهودات قطاع الطب البيطري في الفترة من 2014 وصولًا لعام 2023 للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في مراقبة الأسواق والأغذية ورفع كفاءة وتطوير المنشآت الخدمية بذلك القطاع الحيوي والمهم، ليعرف كلا منا ما تحقق في القطاع الذي يعمل به، مقدمًا الشكر للجميع علي الجهد المبذول خلال الفترة الماضية من خلال تنفيذ مشروعات كبرى شملت التأمين على الماشية، وتنظيم القوافل البيطرية بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لتوقيع الكشف على الحيوانات وتقديم اللقاحات اللازمة للوقاية من الأمراض وتوفير كوب لبن آمن للمواطنين بتكلفة تخطت مليارات الجنيهات، بخلاف تنظيم حملات مشتركة مع الجهات المعنية لمراقبة الأسواق والأغذية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

واستعرض محافظ الشرقية حجم العمل المبذول في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والتموين والتعليم مطالبًا الجميع ببذل المزيد من العمل والجهد والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارة كل قطاع خدمي على حدة وعقد لقاءات موسعة مع العاملين به لاستعراض مجهودات عملهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية إبراز كل منا لدوره في العمل الخدمي ليشعر المواطن بحجم ما يتحقق من انجاز غير مسبوق على أرض الوطن الغالي والعزيز.

وقال محافظ الشرقية إن المحافظة تصدرت محافظات الجمهورية لهذا العام في انتاج وتوريد محصول القمح واستطاعت أن تتغلب علي الفاقد من خلال تطوير منظومة التخزين بالتوسع في إنشاء الصوامع قائلاً لدينا 9 صوامع قمح تعمل بطاقه استيعابية 800 ألف طن.