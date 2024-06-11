مشهد هز السوشيال ميديا.. عريس يسحل عروسه ويدفعها بقوة فى حفل زفافهما

مشهد هز السوشيال ميديا بشكل كبير وشهد تفاعل ضخم من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

حيث قام عريس مصري على تعنيف وسحل زوجته في حفل الزفاف وذلك في مشهد صادم وأمام الحضور من الأسرتين.

دفع العروس وسحلها على الأرض

وظهر العريس وهو يحكم قبضته على ذراع عروسه ويدفعها بغضب أمام الحضور، قبل أن تسقط العروس أرضا على ركبتيها، ليستمر العريس في دفعها بالقوة وسحلها على الأرض.

وتعرض العريس لانتقادات حادة من السوشيال ميديا حيق أنه ترك روسه مرمية على الأرض بفستان زفافها وذهب ليجلس في الكوشة وذلك بدلا من أن يمد يده لعروسه ليساعدها على النهوض.

وظهرت عليه ملامح الغضب الشديد، بينما هرع عدد من السيدات والحضور إلى العروس الملقاة على الأرض لمساعدتها على النهوض.

ضرب العريس

وقام شاب بضرب العريس، لتنشب بعدها مشاجرة واشتباك جسدي بينه وبين عدد من المعازيم.

وأشعل الفيديو حالة عارمة من الغضب تجاه العريس وطريقة تعامله مع عروسه في ليلة العمر.

وتمني رواد السوشيال أن تنتهي الزيجة بعد ذلك الموقف وأن تبعد الزوجة عن العريس الذي لم يقدرها وأهانها فى حفل زفافهما أمام الجميع.