مفاجأة جديدة في واقعة عمرو دياب والشاب المصفوع.. هل ستنتهي بالصلح أم السجن؟

فجر الناقد الفني طارق الشناوي مفاجأة مدوية تتعلق بواقعة صفعة عمرو دياب، مشيرًا إلى إن الهضبة سيتصالح مع الشاب الذي صفعه بعد ساعات قليلة، لإنهاء الأزمة بينهما بعيدًا عن ساحات المحاكم، وذلك من خلال تدوينة غامضة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

هل سيتصالح عمرو دياب مع الشاب المصفوع؟

أثار طارق الشناوي حيرة الجمهور بتدوينته التي وصفها البعض بالغامضة، فلم يحسم قوله إذا كان هذا ما سيحدث بالفعل أو مجرد تكهنات وأمنيات، حيث قال: "أخيرًا انتصر صوت العقل، خلال ساعات وبعيدًا عن ساحة القضاء سوف ينهي عمرو دياب تلك الأزمة بلقاء مع الشاب الصعيدي".

واختتم تدوينته متسائلًا: "هل تلك معلومات أم تكهنات أم أمنيات؟، بعد ساعات قليلة ستعرفون الإجابة"، الأمر الذي أثار فضول وتساؤلات البعض حول ما يقصده.

تطورات أزمة عمرو دياب والشاب المصفوع

وكان آخر ما وصلت إليه أزمة الهضبة عمرو دياب، هو تحريره محضرًا ضد الشاب الذي صفعه، خلال محاولة الأخير التقاط صور سيلفي معه في حفل زفاف، حيث استمعت جهات التحقيق إلى أقوال عمرو دياب، في واقعة صفع أحد المعجبين، والذي أكد إن الشاب جذبه من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة لإجباره على التصوير، بشكل غير لائق.

وأضاف الهضبة خلال أقواله في المحضر، أنه يرحب بأي معجب ولا يصد أي أحد يريد التقاط الصور معه، مشيرا إلى أن الشاب لم يكن مدعوا في حفل الزفاف، وأنه حاول فعل ذلك مع جميع الفنانين.

عمرو دياب يصفع معجبا حاول التقاط صورة سيلفي معه بحفل زفاف

وتداول عدد من وراد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، وهو يصفع أحد معجبيه بالقلم، بعد محاولته لالتقاط صورة معه خلال حفل الزفاف بأحد فنادق القاهرة الكبرى، معربين عن استيائهم وغضبهم من تصرفه، فيما طالبه الكثيرون بالإعتذار عما بدر منه، خاصُة وأنها لم تكن المرة الأولى.

وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يرفض التقاط الصور مع المعجبين، حيث أمسك هذا الشاب بملابس الهضبة، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب عمرو دياب وأزاح يده، ومن ثم صفعه بالقلم على وجهه وسط صدمة ودهشة الحضور.

طارق الشناوي يطالب عمرو دياب بسعة الاعتذار للشاب المصفوع

في الوقت نفسه، كان الناقد طارق الشناوي قد طالب الفنان عمرو دياب بضرورة نشر اعتذارًا رسميًا لجمهوره بعد صفعه لشاب حاول التقاط صورة معه، مشيرًا إلى أنه مهما حدث ليس من حق الفنان أن يصفع شخصًا، ويهينه بهذا الشكل.

كما وجه الشناوي رسالة للهضبة من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" قائلًا: "يجب أن يسارع عمرو دياب باصدار بيان اعتذار علي اليوتيوب يوضح ملابسات الصورة السليفي والصفعة التي تلقاها احد معجبيه".

وأضاف: "قطعًا لا شيءيبرر الصفعة مع افتراض حتي ان هناك تجاوز لفظي او حركي اصاب عمرو من احد معجبيه الاعتذار اولا وتوضيح الملابسات ثانيا"، مختتمًا: "هل يدرك عمرو كم خسر ويخسر بسبب هذا الفعل ويخسر اكثر لو استمر لائذا بالصمت الرهيب؟!".