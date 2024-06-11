يلا شوت بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة العراق وفيتنام اليوم بث مباشر في تصفيات كأس العالم

يلا شوت بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة العراق وفيتنام اليوم بث مباشر في تصفيات كأس العالم ، منتخب العراق يختتم مشواره في الدور الثاني من التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بمباراة حاسمة أمام منتخب فيتنام على ملعب البصرة الدولي. بعد تحقيقه للتأهل إلى الدور الثالث بنجاح منذ جولتين، يدخل منتخب العراق المباراة بثقة مرتفعة وبعلامة كاملة، بعد فوزه في جميع مبارياته السابقة، بما في ذلك الفوز الأخير على إندونيسيا بنتيجة 2-0.

لكن بالنسبة لمنتخب فيتنام، فإن هذه المباراة تأتي بأهمية كبيرة، حيث يسعى لتحقيق الفوز لضمان فرصته في التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات. يجب على فيتنام أن يكون في أفضل حالاته اليوم لتحقيق الفوز، بالإضافة إلى الاعتماد على نتيجة إيجابية من مباراة الفلبين وإندونيسيا.

في المجموعة، يحتل منتخب إندونيسيا المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فيتنام في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويحتل الفلبين المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. لذلك، يتطلب تأهل فيتنام التغلب على العراق وأيضاً الاعتماد على نتيجة إيجابية من مباراة الفلبين وإندونيسيا.

من المهم أن يبذل الفريقان قصارى جهدهما في هذه المباراة الحاسمة، حيث تعد فرصة ذهبية لتحقيق الأهداف والأحلام. لا شك أن المنافسة ستكون قوية ومثيرة، وسيبذل كل منتخب كل جهده للخروج بالنتيجة الإيجابية.

بالإضافة إلى الجانب الرياضي، يعكس تأهل منتخب العراق وإمكانية تأهل فيتنام الرغبة الكبيرة في تطوير كرة القدم في القارة الآسيوية وزيادة التنافسية في المنافسات العالمية. إن مشاركة المنتخبات في كأس العالم تعتبر تحدياً وفرصة لاستعراض المواهب والمهارات على المستوى العالمي وبناء تاريخ رياضي مشرف للدولة.



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في النهاية، فإن مباراة العراق وفيتنام تعكس جوهر الرياضة وما تحمله من إثارة وتحديات. ستكون مباراة مثيرة للغاية وستحدد مسار كل منتخب في المراحل القادمة من التصفيات.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

ستكون مباراة العراق وفيتنام اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 منقولة عبر قناة "الرياضية العراقية".

تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام اليوم

يمكنك متابعة قناة الرياضية العراقية الناقلة لمباراة العراق وفيتنام اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر القمر الصناعي Atlantic Bird 2 من خلال التردد الآتي:

تردد قناة الرياضية العراقية

القمر الصناعي : Atlantic Bird 2

: Atlantic Bird 2 التردد : 12563

: 12563 الاستقطاب : أفقي

: أفقي الترميز : 27500

: 27500 الخطأ: 3\4

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة العراق وفيتنام اليوم

يفترض أن تقوم القناة الرياضية العراقية بنقل مجريات مباراة العراق وفيتنام اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 مباشرةً عبر حسابها بمنصة "يوتيوب" ولكن لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن.

معلق مباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026

أسندت القناة الرياضية العراقية مهمة التعليق على مجريات مباراة العراق وفيتنام للمعلق جمال الدراجي.

موعد مباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة العراق وفيتنام هو الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 على ملعب البصرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المواجهة المرتقبة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة.