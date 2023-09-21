بشرى سارة.. انخفاض الحرارة حتى الثلاثاء المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، نظرًا لأننا مازلنا في فصل الصيف الذي يتسم بإرتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء البلاد.

انخفاض نسب الرطوبة

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك انخفاضًا في نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يُزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ، على أن تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

الطقس السائد حار نهارًا

وذكرت، الطقس السائد حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك حتى الثلاثاء المقبل.

شبورة مائية

وأوضحت، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة الكبرى: العظمى 32، الصغرى 24

الإسكندرية: العظمى 29، الصغرى 23.

العلمين الجديدة: العظمى 28، الصغرى 22.

مطروح: العظمى 29، الصغرى 22

السلوم: العظمى 29، الصغرى 20.

أسيوط: العظمى 35، الصغرى 22.

الأقصر: العظمى 37، الصغرى 24.

أسوان: العظمى 39، الصغرى 25.

الوادي الجديد: العظمى 37، الصغرى 25.

أبو سمبل: العظمى 37، الصغرى 26.

الزقازيق: العظمى 33، الصغرى 24.

طابا: العظمى 33، الصغرى 25