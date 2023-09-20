بداية الخريف.. الأرصاد توضح حالة الطقس

تستعد مصر لاستقبال فصل الخريف، الذي يبدأ السبت المقبل، الموافق 23 سبتمبر الجاري، وسط حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وعدم وجود أي موجات غير مستقرة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على البلاد، سوف تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، اعتبارا من غد الخميس، على كافة أنحاء البلاد، يستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويبقى الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس الأيام القادمة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح ما بين 32 إلى 35 درجة

السواحل الشمالية: تتراوح ما بين 29 إلى 31 درجة

جنوب سيناء: تتراوح ما بين 36 إلى 39 درجة

شمال الصعيد: تتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة

جنوب الصعيد: تتراوح ما بين 38 إلى 42 درجة