الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء... 48 ساعة وينتهي الصيف

ينتهي فصل الصيف بعد 48 ساعة، لتستقبل فصل الخريف 2023، يوم السبت المقبل 23 سبتمبر.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الأجواء المتوقعة اليوم الأربعاء على كافة المحافظات والمدن المصرية ، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل، ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بغلق المراوح خلال ساعات الليل، منعا للإصابة بنزلات البرد الحادة .

ويمتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 32 درجة مئوية على القاهرة خلال ساعات النهار، فيما تسجل المحافظات الساحلية 30 درجة مئوية، وتصل على محافظات جنوب الصعيد 40 درجة.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.