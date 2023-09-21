كواليس فسخ عقد الرعاية بين الزمالك وزد
كشف أحمد حسام (ميدو) لأول مرة كواليس عقد الرعاية بين نادي الزمالك وزد الذي تم من خلاله إبرام صفقة التعاقد مع عمر خضر ومحمد هيثم من الفريق الأبيض إلى زد.
وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أنه فوجئ بهذا التعاقد والذي كان يكفل لنادي زد اختيار أي لاعبين من قطاع الناشئين لضمهما مقابل رعاية مالية وتوفير الملابس.
وأضاف:" لا أعلم من أبرم هذا التعاقد ولكنني تواصلت هاتفياً مع سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد ، وطلبت منه فسخ هذا العقد ورد المبالغ التي تم إعطائها لقطاع الناشئين".
وأتم قائلاً:" سيف زاهر أكد لي أن الأمر منتهي بل وعرض باستكمال الدعم المالي ولكننه شكرته على هذا الدعم وأكدت له أن الزمالك سيعود مرة أخرى لبريقه".
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز:
وتتجه أنظار محبي كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد الدفاع الجوي مساء غد الخميس لمتابعة مباراة القمة المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري الدوري.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصل على حقوق النقل الحصري للدوري المصري الممتاز.