كواليس فسخ عقد الرعاية بين الزمالك وزد

كشف أحمد حسام (ميدو) لأول مرة كواليس عقد الرعاية بين نادي الزمالك وزد الذي تم من خلاله إبرام صفقة التعاقد مع عمر خضر ومحمد هيثم من الفريق الأبيض إلى زد.

وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أنه فوجئ بهذا التعاقد والذي كان يكفل لنادي زد اختيار أي لاعبين من قطاع الناشئين لضمهما مقابل رعاية مالية وتوفير الملابس.

وأضاف:" لا أعلم من أبرم هذا التعاقد ولكنني تواصلت هاتفياً مع سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد ، وطلبت منه فسخ هذا العقد ورد المبالغ التي تم إعطائها لقطاع الناشئين".

وأتم قائلاً:" سيف زاهر أكد لي أن الأمر منتهي بل وعرض باستكمال الدعم المالي ولكننه شكرته على هذا الدعم وأكدت له أن الزمالك سيعود مرة أخرى لبريقه".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز:

وتتجه أنظار محبي كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد الدفاع الجوي مساء غد الخميس لمتابعة مباراة القمة المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصل على حقوق النقل الحصري للدوري المصري الممتاز.