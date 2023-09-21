الزمالك يزيح الستار عن قميصه الجديد قبل موجهة بيراميدز (فيديو)

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن تصميم قميصه الجديد الذي يخوض به منافسات موسم 2023-2024.

ويظهر الزمالك بقميصه الجديد للمرة الأولى في مواجهة الغد امام بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء قميص الزمالك الأساسي باللون الأبيض التقليدي والخطوط الحمراء التي تعد جزءاً من هوية القلعة البيضاء.

ونشر الحساب الرسمي للزمالك على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك ” مقطع فيديو يظهر فيه عدد من نجوم الفريق وفي مقدمتهم القائد محمود عبد الرازق شيكابالا، وعمر جابر و محمد عبد اشلافي وأحمد زيزو والحارس محمد عواد.

وعلق الحساب الرسمي للزمالك على الفيديو: “ مازالت القصة مستمرة ! نقدم إليكم الزي الأساسي لنادي الزمالك للموسم 23/24. ليس مجرد قميص، إنه رمز وهوية لتاريخ الزمالك الطويل. هذا لكم أنتم، الجماهير المخلصين – القلب النابض في الزمالك ”.

https://fb.watch/nbbo-DWlIK/