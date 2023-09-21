عاجل
علي الدين هلال: أتمنى وجود برامج مختلفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)
الخميس 21 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو: الزمالك "مش هيكون كومبارس".. زيزو وصبحي رفضا الانتقال إلى الأهلي

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

أكد أحمد حسام (ميدو) نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك لن يكون "كومبارس" مثلما يحاول البعض ترويج هذه النغمة ولن يكون منجم مواهب للانضمام للاعبين آخرين.

txt

الزمالك يزيح الستار عن قميصه الجديد قبل موجهة بيراميدز (فيديو)

txt

طارق جبريل ينتقد المرشحين لانتخابات نادي الزمالك

وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الأهلي لم يخطف صفقة إمام عاشور من الزمالك بل ضمه من ميتيلاند الدنماركي.

وأوضح أن أحمد سيد "زيزو" ومحمد صبحي رفضا الرحيل للأهلي من قبل ولا صحة لفكرة أن لاعبي الزمالك يريدون الرحيل للمنافس.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز:

وتتجه أنظار محبي كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد الدفاع الجوي مساء غد الخميس لمتابعة مباراة القمة المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصل على حقوق النقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

الجريدة الورقية