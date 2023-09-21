ميدو: الزمالك "مش هيكون كومبارس".. زيزو وصبحي رفضا الانتقال إلى الأهلي

أكد أحمد حسام (ميدو) نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك لن يكون "كومبارس" مثلما يحاول البعض ترويج هذه النغمة ولن يكون منجم مواهب للانضمام للاعبين آخرين.

وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الأهلي لم يخطف صفقة إمام عاشور من الزمالك بل ضمه من ميتيلاند الدنماركي.

وأوضح أن أحمد سيد "زيزو" ومحمد صبحي رفضا الرحيل للأهلي من قبل ولا صحة لفكرة أن لاعبي الزمالك يريدون الرحيل للمنافس.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز:

وتتجه أنظار محبي كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد الدفاع الجوي مساء غد الخميس لمتابعة مباراة القمة المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصل على حقوق النقل الحصري للدوري المصري الممتاز.