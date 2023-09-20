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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تجارية القاهرة تشيد بموافقة مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية بموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

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وقال رئيس غرفة القاهرة إنه وفق تقرير  شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة ستؤدي موافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل إلى تراجع في أسعاره خلال الفترة القادمة ، خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق ، ومن ثَمَّ تحقيق  مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين .
وأضاف رئيس غرفة القاهرة التجارية أن شعبة الخضروات والفاكهة تتابع يوميًا الحركة التجارية بسوق قطاعها ، وترفع تقريرًا إلى مجلس إدارة الغرفة بآخر المستجدات .

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