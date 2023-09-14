تصدير 6000 طن دقيق لبور سودان عبر موانىء البحر الأحمر



اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الخميس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة و685 شاحنةبضائع و 495 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع عامةومتنوعةو 322 شاحنة بضائع و 445 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع عامة ومتنوعةو 363 شاحنة بضائع و 50 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجاالبحرى اليوم لاستقبال السفينة دليلة وتغادر الميناء السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس و استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء السفينة دليلة كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1250 طن بضائع عامةومتنوعة و 200 شاحنةبضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج سينا وايلة . و يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة KALENA وعلى متنها 330 سيارة بوزن 660 طن قادمة من جدة . بينما تغادر السفينة AMBER-M وعلي متنها 6000 طن دقيق تصدير الي بورسودان .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1320 راكبا بموانيها .



كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 445 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو حيث سجلت الصادرات 258 الف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 187 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة في موانئ سفاجا ونويبع والسويس والقصير.



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 239 الف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 37 الف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طن بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الف طن فوسفات.

زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .