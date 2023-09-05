تصدير 39 ألف طن فوسفات لسنغافورة عبر ميناء سفاجا 

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 50000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و672 شاحنة بضائع و 194 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع عامةمتنوعة و345 شاحنةبضائع، و117 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 45000 طن بضائع عامةمتنوعة و327 شاحنة بضائع و77 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجاالبحرى اليوم لاستقبال السفينتين امل ودليلة وتغادرالميناء السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس والسفينة SEA PRAJNA وعلي متنها 39000 طن فوسفات تصدير الي سنغافورة واستقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء العبارة امل.

ويشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1135 طن بضائع عامةومتنوعة و205 شاحنة بضائع، وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا و ايلة وبريدج و يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة GOLD LUCKY و غادرت الميناء بالامس السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 30 سيارة بوزن 60 طن

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكبا بموانيها .

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 445 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو حيث سجلت الصادرات 258 الف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 187 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة في موانئ سفاجا ونويبع والسويس والقصير.



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 239 الف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 37 الف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طن بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الف طن فوسفات.

زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .