خطوات تجديد الإقامة عبر منصة "أبشر" في السعودية

يبحث الكثير من المواطنين المقيمين بداخل المملكة عن الطرق الصحيحة التي يمكن عن طريقها تجديد الإقامة الخاصة بهم لأنها تعد وثيقة الأمان لوجودهم داخل المملكة بصورة قانونية من دون التعرض للمخالفات والغرامات التي تصل إلى ترحيلهم من المملكة وحرمانهم من أعمالهم.

وأتاحت المملكة السعودية إمكانية تجديد الإقامة عبر منصة "أبشر" الإلكترونية التي تعد أهم المنصات الحكومية التي تقدم الكثير من الخدمات للمقيمين والمواطنين، وتساعدهم في إيجاد الإجابات على مختلف التساؤلات، ويمكن عن طريقها معرفة خطوات وشروط تجديد الإقامة والأوراق والمستندات اللازمة لتجديدها.

شروط تجديد الإقامة في السعودية عبر أبشر:

ضرورة دفع الرسوم اللازمة لتجديد الإقامة عبر خدمة سداد.

إجراء الفحص الطبي المطلوب في المراكز المعتمدة.

تقديم صورة من جواز السفر وبطاقة الإقامة الحالية.

إذا كان المقيم يعمل في القطاع الخاص لابد من تقديم عقد العمل وتحديث بيانات العمل الخاصة به.

وفي حالة كان للمقيم بعض المرافقين والتابعين لهم لابد من تقديم صور من بطاقات الإقامة لهم ودفع رسوم المرافقين.

ضرورة إرسال كل الأوراق والمستندات والوثائق المطلوبة لتجديد الإقامة.

غرامات تأخير تجديد الإقامة للمقيمين بالسعودية:

في حالة تأخير الغرامة للمرة الأولى تكون المبالغ للغرامة 500 ريال سعودي.

أما في المرة الثانية لتأخير تجديد الإقامة تكون الرسوم 1000 ريال سعودي.

في حالة التأخير للمرة الثالثة فإن تجديد الإقامة تكون 1000 ريال سعودي مع الترحيل خارج البلاد.

وكانت المملكة السعودية وتحديدًا وزارة الداخلية السعودية قد أطلقت منصة أبشر الإلكترونية لتكون المنصة الرئيسية التي تمكن المقيمين بالمملكة من تحديد بياناتهم الشخصية وتجديد إقامتهم المنتهية تجنبًا للتعرض للغرامات الكبرى التي قد تنهي إقامتهم بصورة تامة، وأيضًا تتيح لهم إمكانية دفع الرسوم المقررة على التجديد إلكترونيًا ومعرفة طرق الحصول على الإقامة الجديدة.

هذا وتقدم المملكة العربية السعودية، أنواعًا مختلفة من تأشيرات الزيارة للأجانب، الذين يرغبون في دخول البلاد لأغراض السياحة، أو العمل، أو لأسباب شخصية.

وفي وقت سابق حذرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية المستفيدين من الخدمات التي تقدمها من التعامل مع المواقع الاحتيالية، أو بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تقوم بانتحال اسم القطاع وتدّعي تقديم الخدمات للمستفيدين.