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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أتلتيكو مدريد يتعادل إيجابيا مع لاتسيو في الجولة الأولي من دوري الابطال

أتلتيكو مدريد ولاتسيو
أتلتيكو مدريد ولاتسيو

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني والتي جمعته بنظيره فريق لاتسيو الإيطالي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاوليمبيكو فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. 

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وتقدم أتلتيكو مدريد بأول أهداف المباراة عن طريق بابلو باريوس  في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل لاتسيو قبل نهاية اللقاء بأقدام إيفان بروفيديل في الدقيقة 90.

وبهذا التعادل يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد نقطة متساويا مع لاتسيو صاحب المركز الثالث.

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