أتلتيكو مدريد يتفوق تاريخيا على لاتسيو في تاريخ المواجهات المباشرة

يستقبل ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، مواجهة قوية تجمع بين لاتسيو وأتلتيكو مدريد، مساء غدا الثلاثاء عند دقات الساعة العاشرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك أتلتيكو مدريد أفضلية تاريخية على لاتسيو في تاريخ المواجهات المباشرة في مختلف المسابقات حيث تقابل الفريقين في 5 مباريات فاز الروخي بلانكوس في ثلاثة وتعادل في مباراة وخسر أخرى.

وكانت بطولة الدوري الأوروبي شاهدة على آخر مواجهتين بين الفريقين في دور الـ32 واستطاع أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل في مباراة وخسر أخرى، بينما يمر لاتسيو بفترة سيئة حيث يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط من انتصار وحيد مقابل 3 هزائم.

ويبحث الفريقان عن انطلاقة جيدة ترضي طموحات الجماهير بعد الإخفاق على المستوى المحلي.

ويعد أتلتيكو مدريد ولاتسيو هما الأقوى في المجموعة الخامسة بالنظر إلى فارق الإمكانيات مع سيلتك الاسكتلندي وفينورد الهولندي.