فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للفوز على لاتسيو بثلاثية في الدوري الإيطالي

تمكن فريق نادي يوفنتوس الإيطالي من تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على منافسه فريق لاتسيو، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الإيطالي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للفوز على لاتسيو

افتتح التسجيل في مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم اللاعب الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 10 من الشوط الاول، وتمكن اللاعب فيديريكو كييزا من إضافة الهدف الثاني للبيانكونيري في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.

وعاد اللاعب دوشان فلاهوفيتش وتمكن من تسجيل الهدف الثاني الشخصي والثالث للأبيض والأسود في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، في حين سجل اللاعب لويس البيرتو الهدف وحيد لنادي لاتسيو في الدقيقة 64.

بتلك النتيجة رفع نادي يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط في المركز الاول من جدول الترتيب، على الجانب الأخر توقف رصيد نادي لاتسيو عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر من الترتيب.