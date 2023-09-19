الأهلي يتفوق على المصري بالشوط الأول في مستهل جولات الدوري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشوط الأول من مواجهة المصري البورسعيدي متقدمًا بهدف من دون رد، خلال المباراة الجارية بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.







جاء الهدف بأقدام اللاعب المغربي رضا سليم في الدقيقة 43، من تسديدة قوية جاءت بصناعة إمام عاشور.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلًا من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

بينما جاء تشكيل المصري في اللقاء كما يلي ..

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: كريم العراقي وباهر المحمدي ومحمد دبس وحسين السيد.

في خط الوسط: أمادو باه ومحمود حماده وسمير فكري وميدو جابر ومحمد الشامي.

في خط الهجوم: مروان حمدي.



حقيقة غرامة كهربا ..

على صعيد متصل أشار خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى أن كل الأخبار التي تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود كهربا بدعوى عدم التزامه كلام عار تمامًا من الصحة، وهو استمرار لسلسلة شائعات «كاذبة» تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد. وهو لم ولن يحدث بإذن الله.. لأن هناك لوائح ونظمًا، الجميع يلتزم بها.



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