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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي والمصري.. دقيقة حداد على ضحايا المغرب وليبيا

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري

 شهدت مباراة الأهلي والمصري وقوف لاعبي الفريقين بالإضافة إلى الطاقم التحكيمي دقيقة حداد على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

 دقيقة حداد على ضحايا المغرب وليبيا:

 ووقف جميع من في الملعب دقيقة حداد على ضحايا الزلزال الذي ضرب مدن عدة في المغرب، بالإضافة إلى الإعصار الذي ضرب مدن ليبية في الأيام الماضية، وأسفرا عن وقوع الآلاف من الضحايا، وهو الحدث الذي جعل العالم يعلن الحداد في أكثر من مناسبة.

 بدأ الأهلي مباراة المصري بتشكيل مكون من:-

 حراسة المرمى: محمد الشناوي.

  خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي - علي معلول

  خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

  خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

 بينما بدأ نادي المصري مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:-

 في حراسة المرمى: محمود جاد.

 في خط الدفاع: كريم العراقي وباهر المحمدي ومحمد دبس وحسين السيد.

 في خط الوسط: أمادو باه ومحمود حماده وسمير فكري وميدو جابر ومحمد الشامي.

 في خط الهحوم: مروان حمدي.

 

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