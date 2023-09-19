الدفاع الروسية تعلن وفاة وإصابة 600 جندي أوكراني وإسقاط 38 طائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الروسي القوات الأوكرانية اليوم الماضي 600 قتيل وجريح، وإسقاط مقاتلة "سو-25" و38 مسيرة أوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وجاءت خسائر القوات الأوكرانية بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية كالتالي:

- على محور زابوروجيه تكبدت القوا الأوكرانية خسائر بشرية بلغت 175 جنديا.

- في اتجاه كراسنو- ليمان صدت القوات الروسية 3 هجمات شنتها قوات كييف وتمكنت من القضاء على 65 جنديا أوكرانيا.

- على محور دونيتسك صدت القوات الروسية هجومين للجيش الأوكراني وتمكنت من القضاء على أكثر من 220 جنديا، ودمرت 3 مراكز قيادة تابعة للقوات الأوكرانية.

- أسقطت الدفات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي مقاتلة تابعة للقوات الأوكرانية من نوع "سو-25" في مقاطعة زابوروجيه، و38 طائرة مسيرة في مناطق مختلفة.

- فقدت القوات الأوكرانية 115 جنديا على محور زابوروجيه.

- اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 16 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من نظام "هيمارس" الأمريكي.