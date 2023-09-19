الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية تعلن وفاة وإصابة 600 جندي أوكراني وإسقاط 38 طائرة مسيرة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الروسي القوات الأوكرانية اليوم الماضي 600 قتيل وجريح، وإسقاط مقاتلة "سو-25" و38 مسيرة أوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

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وجاءت خسائر القوات الأوكرانية بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية كالتالي:

 

- على محور زابوروجيه تكبدت القوا الأوكرانية خسائر بشرية بلغت 175 جنديا.

 

- في اتجاه كراسنو- ليمان صدت القوات الروسية 3 هجمات شنتها قوات كييف وتمكنت من القضاء على 65 جنديا أوكرانيا.

 

- على محور دونيتسك صدت القوات الروسية هجومين للجيش الأوكراني وتمكنت من القضاء على أكثر من 220 جنديا، ودمرت 3 مراكز قيادة تابعة للقوات الأوكرانية.

 

- أسقطت الدفات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي مقاتلة تابعة للقوات الأوكرانية من نوع "سو-25" في مقاطعة زابوروجيه، و38 طائرة مسيرة في مناطق مختلفة.

 

- فقدت القوات الأوكرانية 115 جنديا على محور زابوروجيه.

 

- اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 16 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من نظام "هيمارس" الأمريكي.

 

 

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