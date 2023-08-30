روما: الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة بالنيجرعلى طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

خلال الدوره ال 55 للعمل العربي التي تستضيفها تونس

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني سيشارك في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في توليدو (غرب إسبانيا) على مدى يومين.

وذكرت الخارجية الإيطالية - في بيان نقلته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الأربعاءأن الاجتماع سيناقش الحرب الروسية الأوكرانية ، الأزمة في النيجر، وتداعياتها على توازن منطقة الساحل.

وأشارت إلى أن الوزراء الـ27 سيعقدون لقاءات غير رسمية مع كل من وزير الخارجية الأوكراني كوليبا، وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو ورئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عمر توراي.

وأكد تاياني أن إيطاليا تواصل التزامها بالحل الدبلوماسي للأزمة في النيجر وكذلك للأزمة الأخيرة في الجابون أيضا، فضلا عن العمل بالتنسيق الوثيق مع الشركاء، مضيفا أنه من الضروري أن تحافظ الدول الأوروبية على وحدة نوايا كاملة، في البحث عن مخرج سلمي يضمن السلام والاستقرار لمنطقة الساحل بأكملها، والعمل بالاتفاق مع الشركاء الإقليميين.