تورط إيلون ماسك في الحرب الروسية الأوكرانية

ستظهر مقتطفات من السيرة الذاتية لـWalter Isaacson Elon Musk قبل صدورها الأسبوع المقبل، لتكشف عن بعض التفاصيل الجديدة حول قرار الملياردير تزويد أوكرانيا بإمكانية الوصول إلى Starlink وسط حرب البلاد مع روسيا، وفقًا لمقتطف ذكرته شبكة CNN، يُزعم أن ماسك طلب من عمال SpaceX إغلاق وصول Starlink بالقرب من ساحل شبه جزيرة القرم لمنع هجوم بطائرة دون طيار أوكرانية على الأسطول البحري الروسي.

ويقال إن ماسك، الذي يقال إنه كان على اتصال بالمسؤولين الروس بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين، كان قلقًا من أن الهجوم سيؤدي إلى انتقام روسيا بالأسلحة النووية. يبدو أن القادة الأوكرانيين توسلوا إلى ماسك لإعادة تنشيط الوصول إلى ستارلينك، لكن الطائرات دون طيار التي كانت تقترب من السفن الحربية الروسية "فقدت الاتصال وانجرفت إلى الشاطئ دون أن تلحق أي ضرر"، حسبما نقلت شبكة سي إن إن عن إيزاكسون.

كان لتصرفات ماسك المزعومة عواقب وخيمة على أوكرانيا، وفقًا لميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وكتب بودولياك على موقع X (المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر والتي يمتلكها ماسك) أنه من خلال منع الطائرات دون طيار من مهاجمة السفن الروسية، مكنها ماسك من إطلاق الصواريخ على المدن الأوكرانية. وزعم بودولياك أنه "نتيجة لذلك، يُقتل مدنيون وأطفال". "هذا هو ثمن مزيج من الجهل والأنا الكبيرة."



ومع ذلك، وفقًا لماسك، لم تكن Starlink نشطة في تلك المناطق، وبالتالي لم يكن لدى SpaceX ما يمكن تعطيله. "كان هناك طلب طارئ من السلطات الحكومية لتفعيل ستارلينك على طول الطريق إلى سيفاستوبول. وكتب على X: "القصد الواضح هو إغراق معظم الأسطول الروسي الراسخ". "إذا وافقت على طلبهم، فستكون SpaceX متواطئة بشكل واضح في عمل كبير من أعمال الحرب وتصعيد الصراع".

وبغض النظر عن كيفية تأطيره للموقف، فقد اعترف "ماسك" باتخاذ قرار آخر أثر على الصراع الأوكراني الروسي بطريقة أو بأخرى. أشار تقرير في أواخر العام الماضي إلى أن حوالي 1300 محطة ستارلينك تستخدمها أوكرانيا توقفت مؤقتًا عن الاتصال بالإنترنت بسبب نزاع حول مدفوعات خدمة الإنترنت.