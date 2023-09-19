رجل يتخلص من زوجته "دهسًا".. تفاصيل صادمة

وصل الغضب مُنتهاه لدى بطل قصتنا فقرر أن يُنهي حياة زوجته على خلفية خلافٍ بينهما.

سيطر الشيطان على عقله فوسوس إليه أن يستخدم سيارتها الشخصية لتدوين كلمة النهاية في قصتها مع الدنيا، لتسيل الدماء على الطريق بعد أن هانت الروح.

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القصة تأتينا من ولاية ميتشيجان التي ألقت الشرطة فيها القبض على شخص يُدعى مارك لازون كاسترمان – 58 سنة بتهمة إزهاق روح زوجته ميليسا سو- 45 سنة دهسًا بسيارتها الشخصية !



تفاصيل يوم الجريمة.. خطأ واحد كلَّف الضحية حياتها:

كشفت وسائل إعلام محلية تفاصيل الواقعة، إذْ كانت الضحية تقود سيارتها يوم الجمعة الماضي برفقة زوجها في الطريق السريع لميتشيجان قبل أن يشتد الخلاف بينهما.

بعد أن وصل الشجار بينهما لنقطة الارتفاع القصوى أوقفت ميليسا سيارتها وترجلت منها لترتكب الخطأ الأكبر الذي أودى بحياتها.

أشارت تقارير إلى أن الزوج الذي كان جالسًا على مقعد الراكب قفز لمقعد السائق، وقاد السيارة بسرعةٍ جنونية تتناسب مع كونه كان مخمورًا وقت الجريمة، وقام بدهس زوجته بلا رحمة.

يُواجه المُتهم تُهمًا بإنهاء الحياة وقيادة السيارة بينما كان مخمورًا فضلًا عن القيادة برخصة مُنتهية.

نقل التقرير تصريحًا لابنة أخت الراحلة وتُدعى فيليبي مارتينيز جونيور، وقالت فيه : "روح خالتي الجميلة والعطوفة وذات القلب المُرحب تم انتزاعها منا يوم الجمعة".

تابعت: "أنا أعدك أننا سنُواصل الاعتناء بابنك وسنجعله يشعر بالأمان وبالحماية وسيتربى ليكون الرجل الذي أردتيه".