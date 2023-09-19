المُشدد 10 سنوات لمُتهم في "أنصار بيت المقدس"

اصدرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حُكماً بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس".

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أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس، وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.