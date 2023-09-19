الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المُشدد 10 سنوات لمُتهم في "أنصار بيت المقدس"

بوابة الوفد الإلكترونية

اصدرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حُكماً بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس".

اقرأ أيضاً: القاضي في حكم "التخابر مع داعش" : الغدر شيمة الحقراء والخيانة أخلاق الجبناء

txt

علة المرض النفسي والجرائم البشعة.. حينما يكون الجنون قشة الغريق الأخيرة

txt

عجوز يدفع ثمن جريمته بحق رضيعة قبل نصف قرن


 

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس، وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 

مواد متعلقة

علة المرض النفسي والجرائم البشعة.. حينما يكون الجنون قشة الغريق الأخيرة

عجوز يدفع ثمن جريمته بحق رضيعة قبل نصف قرن

المؤبد لمُتهمٍ في "التخابر مع داعش"

أم تفقد حياتها على يد نجلها في لحظة غدر قاسية

بعد جريمة الماء المغلي في النزهة..نسرد قصص أغرب الجرائم الزوجية

تأجيل محاكمة مُـهمين بخطف فتاة في مدينة نصر

إصابة شخص في حادث بالشرقية

الحبس سنة مع الشغل لمتهم بحيازته هيروين

الجريدة الورقية