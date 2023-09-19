المشدد 5 سنوات لمتهم في بخلية داعش حلوان

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المشدد ٥ سنوات لمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش حلوان" ووضعهم تحت المراقبة 5 سنوات.

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التدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائي

أسندت النيابة للمتهمين تأسيس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، والسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حُكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس".

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس، وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.