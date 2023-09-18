الإخوان يخططون لتنظيم مظاهرة بالمراكب في البحر والديهي يسخر: يا أما القمر على الباب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك شخصيات خارج البلاد تمثل جهات دولية، ولديها وكلاء في الداخل من أجل بث الكراهية والفتنة والتشكيك والتشويه لكل شيء في البلاد، معقبًا: "هناك محاولة لإشعار المواطن بأنه في مأزق".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن هناك شخص يدعى محمود وهبة وهو في الأساس رجل حرامي بحكم القانون حيث سرق أموال البنوك، وقام بالسفر إلى الولايات المتحدة ، ولم يأتي مرة اخرى، مشيرًا إلى أن هذا الرجل يدعي أنه خبير اقتصادي، وفي الحقيقة هو خبير في السرقات.

ولفت إلى أن محمود وهبة أعلن عن مبادرة لإعداد مظاهرة بحرية على سطح مركب من قبرص لمصر، لكسر الحصار على مصر، معقبًا: "هي البلد دي مالهاش صحاب، انت رايح جزيرة يا ما القمر على الباب".

وتساءل: "هل وصل الانحطاط إلى هذا الحد، هذه المعتوه واللص والحرامي الذي سرق أموال المصريين من البنوك، يطالب بإعداد مظاهرة بحرية لكسر الحصار على مصر، هذا الرجل تخطى كل حدود العقل، إعمال العقل شيء من الجنون مع هذا الشخص".

وأشار إلى أن الإخواني عمرو عبدالهادي طالب المصريين بعدم تحويل الأموال إلى مصر، لأن البنوك تقوم بسرقة أموال المصريين بنسبة 50% تحت بند العمولة، معقبًا: "هذا انحطاط إخواني حقيقي، مين قال إن البنوك بتاخد 50% من أموال التحويلات عمولة".