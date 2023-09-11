نشأت الديهي يعلن دعمه للرئيس السيسي بشكل غير مشروط

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه يدعم القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل غير مشروط وبكل قوة، معقبًا: "دعم غير مشروط ، لأن الرئيس السيسي صاحب المشروع الوطني".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن الرئيس السيسي استطاع الحفاظ على الدولة المصرية من التفكك، ودخل في الكثير من المعارك مثل الإرهاب، ومعارك البناء من خلال إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة".

تنيحة الخلافات

وشدد على ضرورة تنحية الخلافات أو الايدولوجيات عند الحديث عن تطوير القاهرة الداخلية، معقبًا: “من لديه أهداف سياسية معينة”، مردفًا: "أرجوكم بلاش نستخدم مستقبل البلد ومصير البلد في التجاذبات السياسية، بلاش نستخدم هذه الموضوعات في بورصات الخلافات السياسية".