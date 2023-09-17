رسالة من نشأت الديهي للبرادعي وأعوانه: "هنشوفكم يوم القيامة مفضوحين"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محمد البرادعي قام بالتغريد على موقع "إكس" تويتر سابقًا، متحدثًا على ضرورة وجود فترة انتقالية تشمل الليبراليين والقوميين، والإسلاميين والوحدويين، معقبًا: "والله لا يغرد البرادعي، ولكنه يلفظ سموم، عندما يعظ الشيطان، يتكلم البرادعي".

وتابع، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد،: "هو الشعب المصري صعبان عليك إن ماعندوش طوائف، ماعندناش قصة سنة ولا شيعة ولا أقباط على الإطلاق، لا يوجد ما يسمى بالتيار القومي أو الليبرالي أو اليساري إلا في الفنادق الخمس نجوم، وهذه التصنيفات نخبوية ليست موجودة إلا في 10 كيلو متر مربع على نيل القاهرة، وليست موجودة في الشارع".

وأضاف: “هاتولي مشروع واحد من آلاف المشروعات أشادت به الأبواق المماثلة للبرادعي وحافظ المرازي، الناس دي عارفة حاجة عن الملايين التي تماثلت للشفاء من فيروس سي، أو مشروع الكشف المبكر عن الأورام السرطانية أو مشروع نور عيون الخاص، أو مشروع حياة كريمة، ومبادرة حياة كريمة للملايين من المواطنين”.

ونوه إلى أن مثل هؤلاء يتاجرون بأحلام البسطاء ، معقبًا: "الناس دي مفضوحة، هشوفوكم يقوم القيامة دون أي مدافع، مش هيلاقوا أمريكا أو الإخوان أو بريطانيا تدافع عنهم، الناس دي مجرد مرتزقة".