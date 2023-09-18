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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد عادل حكما لمباراة الأهلي والمصري بالدوري المصري

محمد عادل
محمد عادل

كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الجولة الاولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

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ويتولى إدارة مباراة  الأهلي والمصري الحكم محمد عادا ويعاونه كل من محمد أبو الرجال مساعد أول وسامي هلهل مساعد ثاني وجلال أحمد حكما رابعا.

فيما يتولى تقنية الفار طارق مجدي ويساعده محمد علاء هاشم.
 

وفي سياق متصل أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏المصري المقرر لها مساء غد على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران للحديث في كافة ‏الجوانب الفنية والخططية.‏

وخاض الفريق فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات ‏الكرة.‏

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

ويتوجه الفريق إلى الإسكندرية اليوم للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمباراة الغد أمام المصري في مستهل ‏مشوار الفريق في الدوري.‏

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