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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طبيب الأهلي يكشف سبب غياب ثلاثي الفريق عن مباراة المصري

طبيب الأهلي وعمرو
طبيب الأهلي وعمرو السولية

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، موقف عمرو ‏السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي، ثلاثي الفريق من المشاركة في مباراة المصري، التي تقام ‏في السابعة مساء غد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

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وأكد طبيب الأهلي غياب الثلاثي عن مباراة المصري بسبب الإصابة وقيامهم بتنفيذ ‏برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزهم للمشاركة مع الفريق.‏

وتطرق جاب الله للحديث عن الموقف الطبي لكل لاعب، مؤكدًا أن نتائج الأشعة التي أجراها ‏كريم نيدفيد أثبتت تعرضه لمزق خفيف في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ‏في المرحلة الحالية لتجهيزه للمشاركة مع الفريق.

وأوضح أن عمرو السولية أجرى أشعة جديدة أمس بعد تعرضه لإصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف.‏

وأكد جاب الله أن حالة محمود متولي في تحسن مستمر، وأنه يقوم بتنفيذ المرحلة الأخيرة في ‏البرنامج التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.‏


 

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