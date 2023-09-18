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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة سلة الأهلي تصل سنغافورة للمشاركة في مونديال العالم

سلة الأهلي
سلة الأهلي

 وصلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي، برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، لمطار سنغافورة منذ قليل استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية "إنتركونتننتال".

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 ومن المقرر أن تشارك الفرق الآتية في البطولة:

 أندية فرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.

 وكانت الرحلة قد استغرقت ما يقرب من ١٤ ساعة، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثانية صباحًا إلى مطار حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتظرت البعثة ثلاث ساعات ترانزيت، ثم استقلت الطائرة المتجهة إلى سنغافورة التي استغرقت ٨ ساعات.

 أفراد البعثة:

 تضم البعثة كلًا من الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش، مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي، مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي، مدربًا، وطارق الغنام، مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب، طبيبًا، وأحمد حسن، علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

 واللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

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