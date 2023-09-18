الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لبدء مشواره في الدوري المصري
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة المصري المقرر لها مساء غد على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.
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وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.
وخاض الفريق فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.
وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.
ويتوجه الفريق إلى الإسكندرية اليوم للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمباراة الغد أمام المصري في مستهل مشوار الفريق في الدوري.